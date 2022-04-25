Стоимость золота продолжает снижаться 25 апреля

Стоимость золота в понедельник утром снижается на приближающихся перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 16,4 доллара, или на 0,84%, до 1918,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,74%, до 23,837 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает снижаться после падения почти на 3% по итогам прошлой недели. В фокусе инвесторов находятся заявления представителей Федрезерва США относительно курса дальнейшей политики регулятора. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл уже заявил о необходимости продолжения повышения учетной ставки, а также анонсировал ее рост сразу на 0,5 п.п. по итогам майского заседания.

Такие ожидания, в частности, стали фактором роста для курса доллара. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для держателей иной валюты. Это, а также увеличение доходности и, соответственно, привлекательности американского госдолга как альтернативного драгметаллу направления "надёжных" инвестиций понижает спрос на золото.