Криптобиржа Binance тайно сотрудничала с российскими спецслужбами

Binance согласилась выдать Росфинмониторингу данные, включая имена и адреса, российских пользователей, которые перечисляли биткоины в поддержку Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на источники и переписку, которая оказалась в распоряжении агентства. В других странах биржа на подобные «сделки» с государством идти не торопится.

Как пишет Reuters, в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. По информации агентства, представители спецслужб интересовалась, помимо прочего, их именами и адресами, мотивируя это тем, что все эти сведения могут ей в борьбе с преступностью.

Согласно сообщениям, глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился на просьбу Росфинмониторинга поделиться данными клиентов. Он сказал деловому партнеру, что у него не было «большого выбора» в этом вопросе.

Reuters утверждает, что выдача данных пользователей властям производилась согласно политике компании по налаживанию связей с российскими госорганами, чтобы способствовать развитию бизнеса в стране. Эту информацию подтвердили более 10 источников агентства, в том числе бывшие сотрудники Binance, бывшие деловые партнеры и руководители криптоиндустрии.

Костарев отказался прокомментировать информацию для Reuters. В Binance заявили, что российские власти никогда не обращались к бирже по поводу Навального.



