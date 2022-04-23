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Украине не нужно списание и реструктуризация долгов, - Минфин
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у нашей страны нет проблем с обслуживанием государственного долга, и нет необходимости в списании и реструктуризации долговых обязательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Нам не нужно списание и реструктуризация долгов. Нам нужен финансовый мост на ближайшие несколько месяцев, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики", - сказал чиновник в ходе совместного брифинга с заместителем премьер-министра, министром финансов Канады Христи Фриланд.
Марченко отметил, что выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по госдолгу в этом году, и "у нас нет проблем с его обслуживанием".
Также украинский министр добавил, что Кабмин продолжает работать и своевременно обеспечивать все приоритетные бюджетные расходы, в том числе на социальные, гуманитарные и военные нужды.
Фриланд в свою очередь заверила, что Канада продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать стабилизацию финансовой системы и восстановление после завершения войны, развязанной РФ.
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