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Индексы Уолл-стрит упали 22 апреля, доллар вырос на фоне повышения ставок
08:57 23.04.2022 |
Американские акции упали в пятницу, в то время как доллар США достиг более чем двухлетнего максимума, поскольку инвесторы готовились к повышению процентных ставок в борьбе с глобальной инфляцией.
Все три основных индекса Уолл-стрит упали более чем на 2% в день после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США готовит повышение процентной ставки на полпункта на своем майском заседании, и это еще не все.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,82%, в то время как S&P 500 потерял 2,77%, а Nasdaq Composite упал на 2,55%.
Мировой фондовый индекс MSCI, который отслеживает акции 45 стран, упал на 2,46%.
Пауэлл попал в заголовки газет в четверг, заявив, что повышение ставки на 50 базисных пунктов «обсуждается» на следующем заседании ФРС, добавив, что «уместно двигаться немного быстрее» для борьбы с инфляцией.
«Рынки очень обеспокоены растущей вероятностью политической ошибки Федеральной резервной системы. Когда представитель ФРС предлагает повышение на 50 базисных пунктов, рынки немедленно начинают пытаться оценить повышение на 75 базисных пунктов», - сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris. Финансовая группа в Ричмонде, Вирджиния.
Перспектива агрессивного повышения была благом для доллара США, который в пятницу вырос до более чем двухлетнего максимума. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести валют, в последний раз вырос на 0,6% до 101,18, клиринговых уровней не было с марта 2020 года.
Рост доллара сказался на золоте-убежище: спотовые цены на золото упали на 0,9% до 1933,94 доллара за унцию.
Доходность по казначейским облигациям США также росла, поскольку трейдеры готовились к более высоким ставкам, а краткосрочные облигации достигли трехлетнего максимума на торгах в пятницу.
Доходность двухлетних облигаций, очень чувствительная к изменению процентных ставок, выросла до 2,789%, самого высокого уровня с декабря 2018 года, а затем упала до 2,697% во второй половине дня. Эталонная доходность 10-летних облигаций в последний раз составляла 2,899% после достижения 2,981% в среду, что также является самым высоким показателем с декабря 2018 года.
«Мы повторяем одно и то же сообщение от центральных банков, и каждый раз каждое повторение увеличивает короткие процентные ставки», - сказал Джим Фогель, стратег по процентным ставкам в FHN Financial в Мемфисе, штат Теннесси.
Нефть снизилась на неделе, поскольку опасения по поводу надвигающегося повышения процентных ставок, более слабого глобального роста и блокировок COVID-19 в Китае, наносящих ущерб спросу, перевесили потенциальный запрет Европейского Союза на российскую нефть, который сократит предложение. [ИЛИ]
Нефть марки Brent подешевела на 2% до 106,16 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,03% до 101,69 доллара за баррель.
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