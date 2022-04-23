«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе достигла максимума с начала войны

Национальный банк Украины на неделе с 18 по 22 апреля вновь существенно больше продал валюты, чем купил: долларов – на $546,7 млн, евро – на EUR201,9 млн, это примерно на 70% больше, чем неделей ранее, и является максимальной недельной интервенцией с начала войны.

Согласно информации НБУ на его сайте, за эту неделю он не покупал доллары и приобрел всего EUR6 млн.

Как сообщалось, в первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны "чистая" покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и EUR20 млн, так как запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, тогда как объемы ее продажи – увеличиваться. В результате во второй половине марта "чистая продажа" составляла $540-620 млн в неделю, и лишь в первую половину апреля она упала до $300-450 млн.

Ряд экспертов, в частности, курировавший валютную политику экс-зампред Нацбанка Олег Чурий предложили пересмотреть перечень критического импорта в сторону существенного его сокращения, так как сегодня он покрывает 89% товарного импорта 2021 года.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 779,8 млрд и EUR91,2 млн, а продал $5 млрд 398,3 млн и EUR1 млрд 377,6 млн, в том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 122,9 млн и EUR91,2 млн, а продажа $2 млрд 628,11 млн и EUR1 млрд 377,6 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно данным НБУ, составили $28,11 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта. К середине апреля, как указали в Нацбанке, они снизились до $27,4 млрд.