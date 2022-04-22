НБУ ограничил в военное время доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финуслуг

Национальный банк Украины (НБУ) во время действия военного положения ограничил доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг во избежание незаконного использования страной-агрессором, сообщается на сайте регулятора.

Так, с целью усиления безопасности НБУ ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и списков, в частности, Государственного реестра финансовых учреждений, реестра коллекторских компаний, Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров, перечня небанковских финансовых групп.

Кроме того, прекращен доступ к Комплексной информационной системе Национального банка Украины (далее – КИС НБУ). Доступ к ней будет предоставлен авторизованным в КИС НБУ поставщикам финансовых услуг.

Во время действия военного положения информация о структуре собственности продоставителей финансовых услуг и коллекторских компаний не будет размещаться на страницах официального интернет-представительства НБУ. Доступ к такой информации, размещенной ранее, с 22 апреля будет закрыт. Получить данные юридические и физические лица Украины смогут по установленной процедуре.

Небанковские финансовые учреждения, юридические лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на их вебсайтах.

Такие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 20 апреля 2022 года № 77 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 г. №39". Постановление вступает в силу 22 апреля 2022 года.

Доступ пользователей к информации из реестров и перечней, КИС НБУ и информации о структуре собственности будет возобновлен в течение пяти рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.