Курс фунта к доллару достиг минимума со 2 ноября 2020 года

Курс фунта стерлингов после публикации слабой макроэкономической статистики по Великобритании опустился к доллару ниже 1,29 доллара за фунт впервые с 2 ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 EET курс фунта стерлингов падает до 1,2886 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3028 доллара. Ниже отметки в 1,29 доллара фунт упал впервые с 2 ноября 2020 года.

Курс доллара к иене, тем временем, оставался на уровне предыдущего закрытия в 128,38 иены, курс евро к доллару падал до 1,0802 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0836 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 101,01 пункта.

Курс фунта резко упал к доллару после публикации статистики по розничным продажам в Великобритании. Мартовский показатель упал в месячном выражении на 1,4% при прогнозе падения лишь на 0,3%. В годовом выражении объем розничных продаж опустился на 0,9%, хотя аналитики ожидали, наоборот, роста показателя - на 2,8%.

Опубликованная спустя пару часов статистика по индексу деловой активности в Великобритании лишь усилила давление на фунт и его падение ускорилось. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании упал до 57,6 пункта при прогнозе падения лишь до 59 пунктов.

"Резкое падение продаж в марте свидетельствует о том, что домохозяйства уже сокращают расходы, чтобы справится с более высокими затратами на продукты питания и топливо. В ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться, поскольку кризис вокруг стоимости жизни усиливается", - приводит агентство Рейтер слова экономиста Capital Economics Бетани Бекетт (Bethany Beckett).