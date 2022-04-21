Банки отметили резкое снижение спроса на кредиты и ожидают усиления всех видов рисков - опрос НБУ

Украинские банки в январе-марте 2022 года кардинально изменил настроения предыдущих опросов касательно динамики кредитования и отмечают резкое снижение спроса на кредиты населения и бизнеса и прогнозируют усиление всех видов рисков, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса Национального банка Украины (НБУ) об условиях банковского кредитования.

Согласно ему, банки также отмечают рекордное усиление стандартов кредитования и самый низкий уровень одобрения заявок.

"Банки не ожидают восстановления спроса на кредиты за исключением сегмента МСП и прогнозируют дальнейшее усиление всех видов рисков. Спрос на кредиты затих, стандарты кредитования рекордно усилились", – свидетельствует опрос.

Указывается, что в январе-марте 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно сократился, больше всего на долгосрочные, кредиты в инвалюте и займы МСП.

В то же время спрос был усилен потребностью в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании.

В опросе отмечается самое сильное за всю историю опросов снижение спроса на ипотеку из-за ухудшения перспектив рынка недвижимости.

Кроме того, в первые три месяца 2022 года участники отметили рост всех видов рисков, больше всего кредитного и операционного.

В следующие 12 месяцев 46% респондентов ожидают роста объемов корпоративного кредитования, тогда как большинство опрошенных ожидают падения розничного кредитования.

"Банки ожидают, что качество кредитного портфеля ухудшится в обоих сегментах", – указано в сообщении.

Опрос проводился из 18 марта по 8 апреля текущего года среди кредитных менеджеров 28 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%.