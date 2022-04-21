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Курс евро 21 апреля укрепляется к доллару в четверг днём
13:27 21.04.2022 |
Курс евро укрепляется к доллару в четверг днём, пытаясь переломить тенденцию укрепления американской валюты, так как инвесторы оценивают то, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые заговорили о перспективах ужесточения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 EET курс евро к доллару растет до 1,0912 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0850 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 128,11 иены со 127,88 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) опускается на 0,44%, до 99,95 пункта.
Евро откатывается от минимума с 2020 года к доллару, которого достиг из-за различий в политике ЕЦБ и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если Федрезерв уже активно ужесточает монетарную политику, то европейский его коллега действует более осторожно. Однако некоторые представители ЕЦБ стали говорить о вероятности повышения учётной ставки, причём уже летом, что повышает курс евро.
Как сообщают СМИ, глава Бундесбанка (немецкого ЦБ) Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ может поднять эту ставку в начале третьего квартала, а глава центробанка Латвии Мартиньш Казакс также допустил повышение ставки в июле.
"Для евро главное - барабанная дробь ЕЦБ по поводу повышения ставки в июле", - приводит агентство Рейтер слова валютного стратега-аналитика Societe Generale Кеннета Бру (Kenneth Broux).
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