НКЦБФР собирает информацию о связях украинских инвестиционных компаний с Россией

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины) проанализирует вовлеченность резидентов и компаний Российской Федерации в отечественные рынки капитала для того, чтобы уменьшить их влияние и минимизировать угрозы для финансовых рынков Украины.

Об этом говорится в сообщении НКЦБФР, передают Українські Новини.

Следовательно, комиссия просит отечественные компании по управлению активами (КУА), институты совместного инвестирования (ИСИ), корпоративные инвестиционные фонды (КИФ) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предоставить следующую информацию:

⁃ относительно наличия/отсутствия в структуре собственности КУА и администратора НПФ лиц, связанных с РФ;

⁃ относительно наличия/отсутствия среди участников ИСИ лиц, связанных с РФ;

⁃ относительно наличия/отсутствия в составе активов ИСИ/НПФ недвижимого имущества, корпоративных прав, дебиторской задолженности, другого имущества, находящихся на территории Украины и принадлежащих РФ или ее гражданам;

⁃ относительно наличия/отсутствия среди членов наблюдательных советов КИФ, находящихся в управлении компании по управлению активами и лиц, по указаниям которых они действуют, граждан РФ;

⁃ относительно наличия/отсутствия среди членов советов НПФ, находящихся в управлении компании по управлению активами и лиц, по указаниям которых они действуют, граждан РФ;

⁃ перечень всех операций с активами ИСИ/НПФ, начиная с 24.02.2022 по 19.04.2022 включительно.

Указанную информацию необходимо предоставить в формате Exel в течение 10 календарных дней после публикации соответствующего решения по электронному адресу info@nssmc.gov.ua.

Важно, что документы должны быть удостоверены с помощью квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица заявителя.

Решение вступает в силу с его опубликования на официальном вебсайте комиссии.

