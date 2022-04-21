НБУ разрешил физлицам покупать quasi cash и делать трансграничные P2P-переводы в пределах 100 тыс. грн в месяц

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам покупать активы, которые конвертируются в денежные средства и принадлежат к операциям quasi cash, на сумму до 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте), используя только собственную инвалюту, сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №78 от 20 апреля, которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу.

Этим же документом НБУ разрешил физлицам в пределах 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные P2P-переводы со счетов, открытых в банках в инвалюте для поддержки вынужденных переселенцев из Украины.

В то же время он подчеркнул, что осуществление операций quasi cash со счетов, открытых в банках в инвалюте, все еще временно запрещено.

По оценкам НБУ, эти изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является необходимым для ослабления ограничение в дальнейшем, а также уменьшения давления на международные резервы Украины.

Пресс-служба указала, что в марте объем чистых переводов инвалюты украинскими банками на пользу международных платежных систем составила $1,7 млрд, а с начала апреля (по состоянию на 18 апреля) - $900 млн.

"Необходимость проведения расчетов с международными платежными системами возникает в частности вследствие использования платежных карт для оплаты операции quasi cash. Они преимущественно осуществляются, чтобы обойти существующие ограничения НБУ, в частности для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено", – пояснил Нацбанк.

Регулятор подчеркнул, что введены изменения не касаются использования платежных карт за границей и Украине для расчетов с целью оплаты товаров работ и услуг.

Пресс-служба напомнила, что к операциям quasi cash в том числе принадлежат пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов и покупка виртуальных активов.