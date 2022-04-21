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Доля евро в международных расчетах упала до минимума с июня 2020г - SWIFT
12:44 21.04.2022 |
Доля европейской валюты в международных расчетах резко снизилась в марте на фоне геополитической неопределенности и усиления инфляции по всему миру.
Согласно данным расчетной системы SWIFT, она сократилась до 35,4%, минимума с июня 2020 года, по сравнению с 37,8% в феврале. Падение стало самым резким с 2011 года.
Спрос на расчеты в долларах, считающихся валютой "тихой гавани", существенно вырос за последний месяц, отмечает агентство Bloomberg. Доля доллара в международных расчетах подскочила до 41,1%, максимума с апреля 2020 года, по сравнению с 38,9% в феврале.
Доллар остается лидером международных расчетов последние 10 месяцев. Евро в последний раз опережал американскую валюту по доле в расчетах в мае 2021 года.
Японская нацвалюта, несмотря на падение ее курса к доллару в марте до минимального уровня за 20 лет, увеличила долю в международных платежах до максимальных с октября 2,8%.
Доля китайского юаня упала до минимума с ноября.
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