Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.04.22

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.04.22

12:40 21.04.2022 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 апреля.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
19.04 400.0 (11.0) -
20.04 400.0 (11.0) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
18.04 171240.0 (9.0) -
19.04 168289.0 (9.0) -
20.04 172192.0 (9.0) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

12:56 НКЦБФР собирает информацию о связях украинских инвестиционных компаний с Россией

12:45 НБУ разрешил физлицам покупать quasi cash и делать трансграничные P2P-переводы в пределах 100 тыс. грн в месяц

12:44 Доля евро в международных расчетах упала до минимума с июня 2020г - SWIFT

12:40 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.04.22

09:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.04.22

09:51 Остаток средств на корсчетах банков 21.04.22

09:48 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.04.2022

08:58 Золото слабо дешевеет 21 апреля на ожиданиях жесткой монетарной политики ФРС США

08:35 Доллар вновь укрепляется 21 апреля после кратковременной коррекции

08:17 Фондовые биржи АТР 21 апреля торгуются разнонаправленно

07:45 Основные фондовые индексы США 20 апреля закрылись разнонаправленно

20.04 Японская иена находится на 20-летнем минимуме, так как торги расхождениями в политике процветают

20.04 Фондовые биржи АТР 20 апреля закрылись в основном снижением в среду

20.04 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.04.22

20.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.04.22

• дальше…

10:45 Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой

09:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.04.22

09:40 НКРЭКУ расширила перечень закрытой на время войны информации об объектах энергетики

08:58 Нефтяные компании и инвесторы сосредотачиваются на падении поставок из России и Ливии

08:13 Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда

20.04 Трастовый фонд солидарности с Украиной начнет работу 5 мая - Мишель

20.04 Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержку экономики

20.04 МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022г до 86,2% ВВП

20.04 Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект об увеличении дефицита госбюджета на 200 млрд грн

20.04 МВФ ожидает роста дефицита госбюджета Украины в 2022г до 17,8% ВВП и возврат его ниже 10% с 2027г

• дальше…

13:05 Австрия полностью отказалась от российской нефти

12:56 Финляндия: важно принять решение о НАТО вместе со Швецией

12:52 Еще один российский банк в очереди на дефолт: ВТБ выплатил евробонды в рублях

12:49 Procter & Gamble заявила, что может уйти из России из-за войны

10:45 Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой

10:39 Турция диверсифицирует поставки природного газа благодаря контракту на приобретение американского СПГ

10:32 Финляндия и Эстония готовят плавучий СПГ-терминал для отказа от российского газа

10:26 Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине - Bild

10:20 Литва передала Украине тяжелые минометы

09:31 Экономика США росла умеренными темпами в начале весны - Beige Book

09:21 Оказавшиеся под санкциями российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

09:19 Индийская Tata Steel прекратила сотрудничество с Россией

08:28 Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

08:23 США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

08:13 Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда

• дальше…

20.04 На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков

20.04 С четверга в Киеве возобновится движение поездов метро до станции «Лесная» – КГГА

19.04 Продлена возможность пересечения госграницы по внутренним украинским паспортам - Госпогранслужба

18.04 Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда

18.04 Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины

18.04 В Киеве увеличивают время работы пассажирского транспорта - КГГА

18.04 Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину

15.04 Киев отложил повышение тарифов на горячую воду до конца мая

14.04 Uber возобновил работу в Киеве

06.04 Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

04.04 Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

28.03 В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко

27.03 Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым

26.03 В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

25.03 В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

• дальше…

10:20 Литва передала Украине тяжелые минометы

08:28 Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

08:13 Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда

20.04 Еврокомиссия предоставит мнение относительно возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС к концу июня - Мишель

20.04 США начали обучать около 50 украинских инструкторов использовать американские гаубицы

20.04 Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой

20.04 Норвегия передаст Украине ЗРК «Мистраль»

20.04 Посол Украины критикует канцлера ФРГ: «Большое разочарование и горечь»

20.04 Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов – Пентагон

19.04 Артиллерия и противокорабельные решения: Джонсон раскрыл новые шаги поддержки Украины

19.04 Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию

19.04 Шольц обещает профинансировать поставки вооружения в Украину

19.04 Чехия поможет Украине в ремонте бронетехники

19.04 Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

19.04 Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники

• дальше…

12:56 Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники

10:49 Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту

20.04 Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов

20.04 Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ

20.04 Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз

20.04 TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне

20.04 SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО

20.04 Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere

19.04 Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах

19.04 Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука

18.04 В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода

18.04 Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год

18.04 Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото

17.04 TSMC запустит 3-нм техпроцесс во второй половине 2022 года

17.04 Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно