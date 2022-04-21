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Доллар вновь укрепляется 21 апреля после кратковременной коррекции
08:35 21.04.2022 |
Курс доллара в четверг утром вернул позиции лидера по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 8.11 EET курс евро к доллару снижается до 1,0842 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0850 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 128,18 иены со 127,88 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 100,44 пункта.
Американская валюта в четверг утром вернулась к росту после коррекционного снижения среды, в то время как инвесторы оценивают те же факторы расхождения кредитно-денежной политики - ужесточающейся в США и остающейся ультрамягкой в еврозоне и Японии.
По словам аналитиков SPI Asset Management, которые приводит газета Wall Street Journal, в четверг в центре внимания, скорее всего, будет встреча между министрами финансов Японии и США - Сюньити Судзуки и Джанет Йеллен. "На повестке дня, вероятно, будет стоять вопрос координации валютных операций", - добавили эксперты.
Кроме того, в четверг ожидается публикация окончательной оценке инфляции в еврозоне по итогам марта. Аналитики ожидают, что годовой рост потребительских цен ускорился до рекордных 7,5% с 5,9% месяцем ранее, как и показала предварительная оценка. А высокая инфляция при прочих равных негативна для курса соответствующей валюты.
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