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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.04.22
11:03 20.04.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 19 апреля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|15.04
|-
|985.0 (11.0; 357)
|19.04
|400.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.04
|170156.0 (9.0)
|-
|18.04
|171240.0 (9.0)
|-
|19.04
|168289.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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