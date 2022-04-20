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Константин Кушнер
Эксперты спрогнозировали снижение рентабельности майнинга
09:20 20.04.2022 |
Майнинг биткоина пока остается прибыльной деятельностью, однако его доходность находится под давлением снижения цены криптовалюты и роста хешрейта сети. На это указали аналитики Arcane Research.
Они отметили, что с начала года показатель денежного потока от добычи 1 BTC находится в боковом тренде. За вычетом затрат на электроэнергию (при тарифе $0,05 за кВт·ч) устройство Antminer S19 приносит около $31 000 за биткоин, с учетом цены монеты в $39 000. Поступления от работы менее эффективного Antminer S9 составляют уже приблизительно $13 000 за 1 BTC.
Наиболее важным фактором для рентабельности майнинга является цена криптовалюты, которая с начала года упала с $46 000 до отметок вблизи $40 000. Также на прибыльность серьезно влияет хешрейт сети, увеличившийся за этот период на 15%, напомнили эксперты.
Высокая рентабельность добычи биткоина в течение осени привела к массовому наращиванию мощностей, которые в ближайшие месяцы введут в эксплуатацию. Это неизбежно приведет к увеличению хешрейта, а следом и сложности майнинга, уверены в Arcane Research.
«По мере роста хешрейта рентабельность майнинга может оказаться под дальнейшим давлением, если мы в ближайшем будущем не увидим значительного увеличения цены биткоина», - заявили аналитики.
По их мнению, о снижении прибыльности добычи криптовалюты сигнализирует сокращение спроса на майнинговое оборудование. С декабря цена за 1 TH/s для наиболее современных моделей ASIC-майнеров с энергоэффективностью выше 38 W/TH упала приблизительно на 20% - до $80.
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