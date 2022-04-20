Золото дешевеет 20 апреля на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота в среду утром снижается под давлением растущей доходности гособлигаций США как альтернативного по отношению к драгметаллу направления "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,3 доллара, или на 0,63%, до 1946,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,87%, до 25,17 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла в среду оказывает доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries, которая растет до 2,946% с уровня прошлого закрытия в 2,915%, что делает золото сравнительно менее привлекательным для покупки в классе "безрисковых" инвестиций.

Тем не менее аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, сказал, что у золота есть потенциал роста стоимости, и, судя по графикам, показатель сформирует новый диапазон.