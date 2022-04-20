Доллар 20 апреля достиг нового пика за два десятилетия по отношению к иене, Банк Японии нацелен на доходность

Доллар поднялся до нового пика за два десятилетия по отношению к иене в среду, чему способствовало то, что другие чиновники Федеральной резервной системы настаивают на значительном повышении процентных ставок, в то время как Банк Японии снова вышел на рынок, чтобы защитить свою политику сверхнизких процентных ставок.

Доллар США достиг 129,43 иены впервые с апреля 2002 года, прежде чем последний раз торговался выше на 0,3% до 129,295.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, один из членов Федерального комитета по открытым рынкам, настроенный более миролюбиво, заявил во вторник, что, если глобальные сбои в цепочке поставок сохранятся, политикам придется предпринять еще более агрессивные действия для снижения инфляции.

Ранее президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс, который не является избирателем в FOMC в этом году, сказал, что он «успокоен» раундом повышения ставок в этом году, который включает в себя два повышения на 50 базисных пунктов, что означает примерное лицо, которое было всего месяц назад. .

Доходность казначейских облигаций США выросла и продолжила расти на торгах в Токио, при этом доходность 10-летних облигаций достигла 2,981% впервые с декабря 2018 года.

В отличие от ФРС, Банк Японии снова предложил купить неограниченное количество японских государственных облигаций в среду, чтобы обуздать рост доходности японских 10-летних облигаций, которая упиралась в потолок допуска в 0,25%.

Дивергенция политики заставила многих аналитиков заявить, что быстрое падение иены не является неоправданным, даже несмотря на то, что оно повышает риски валютных интервенций.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки во вторник выступил с наиболее явным предупреждением, заявив, что ущерб экономике от ослабления валюты в настоящее время больше, чем выгоды от него.

«На фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США действия явно говорят громче слов», а комментарии Судзуки «таким образом продолжают оставаться без внимания», - написал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии в Национальном банке Австралии (OTC:NABZY). примечание клиента.

«Входящие выступления ФРС не сделали ничего, чтобы отвлечь внимание от продолжающейся распродажи облигаций».

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным валютам, включая иену, немного вырос до 101,01, оставаясь выше линии 101 и ранее достигнув максимума вторника на уровне 101,03, уровня, невиданного с марта 2020 года.

Доллар коснулся отметки 0,95305 франка впервые с июня 2020 года, а затем укрепился на 0,06% до 0,95275.

Евро торговался без изменений на уровне 1,0788 доллара, оставаясь недалеко от минимума прошлой недели в 1,0758 доллара, самого слабого за последние два года.

Что касается других стран, то в среду Китай на удивление сохранил свои базовые кредитные ставки для корпораций и домашних хозяйств на неизменном уровне, что идет вразрез с глобальной тенденцией ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку основные экономики борются с инфляцией.

Китайский юань достиг самого низкого уровня с октября 2021 года на уровне 6,4115 за доллар.