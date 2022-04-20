JPMorgan отложил включение ОВГЗ Украины в свой индекс

Включение Украины в семейство индексов JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM), которое было запланировано на 31 марта 2022 года, подлежит дальнейшему пересмотру с учетом текущих обстоятельств, говорится в отчете Международного валютного фонда о глобальной финансовой стабильности (GFSR-Report).

"Ожидалось, что это включение принесет дополнительные потоки на местный рынок и поможет углубить его", – отмечается в документе, обнародованном во вторник.

О намерении включить гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в индекс GBI-EM GD, начиная с 31 марта 2022 с приблизительной долей 0,12%, украинский Минфин сообщил в середине октября прошлого года со ссылкой на JP Morgan Global Index Research. Тогда речь шла об одной серии облигаций, соответствующей требованиям индекса – ОВГЗ с купоном 15,84% и погашением в феврале 2025 (UA4000204150), объем которой с момента первичного размещения в июне 2019 года достиг номинальной суммы 41,08 млрд грн (на тот момент эквивалент $1,56 млрд).

Указывалось, что на это решение повлиял значительный рост иностранных инвестиций в ОВГЗ Украины с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, позволивший нерезидентам занять на этом рынке более 10%.

JP Morgan Global Index Research, ссылаясь на инвесторов, также отмечал улучшение ликвидности рынка за последние два года, хотя и указал на длительный процесс открытия счета в Украине, который может занять несколько месяцев.

Украина также рассматривалась для включения в "узкие" индексы GBI-EM, в которые входят бумаги без нормативных или налоговых препятствий. Как уточнялось, доля Украины в JESG GBI-EM могла составить также 0,12%, GBI-EM Div – 0,22% и GBI-AGG Div. – 0,02%.

По оценкам Минфина, вхождение в индексы GBI-EM позволяло рассчитывать на дополнительный спрос от индексных фондов, по оптимистичным оценкам, в размере до нескольких сот миллионов долларов.

Однако с ростом угроз со стороны России с осени 2021 года доля нерезидентов на украинском рынке ОВГЗ начала уменьшаться: к началу развязанной Россией 24 февраля войны она составляла 7,2%. С началом войны Нацбанк ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей.