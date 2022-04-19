Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|53*
|54*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225809
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|19.04.2022
|19.04.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.04.2022
|20.04.2022
|Дата оплаты процентов
|22.06.2022
|Дата оплаты процентов
|21.12.2022
|Дата оплаты процентов
|21.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|55.00
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|11.00
|Срок обращения (дней)
|196
|427
|Дата погашения
|02.11.2022
|21.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|111 203 000
|49 110 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|111 203 000
|49 110 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 160 036 000
|7 395 070 000
|Количество поданных заявок. шт
|30
|21
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|30
|21
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|105 536 095.12
|50 859 789.30
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
|Номер аукциона
|55*
|56*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225775 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Доразмещение UA4000222509 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|19.04.2022
|19.04.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.04.2022
|20.04.2022
|Дата оплаты процентов
|28.04.2022
|02.06.2022
|Дата оплаты процентов
|27.10.2022
|01.12.2022
|Дата оплаты процентов
|27.04.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.50
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|2.50
|Срок обращения (дней)
|372
|225
|Дата погашения
|27.04.2023
|01.12.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|80 434 000
|32 759 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|80 434 000
|32 759 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|92 173 000
|442 889 000
|Количество поданных заявок. шт
|49
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|49
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|2.50
|Установленная доходность. %
|3.70
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|2.50
|Поступление в бюджет
|81 864 116.52
|33 073 486.40
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины