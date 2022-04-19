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Мнение: эра «бесплатных денег» для криптоинвесторов близка к концу
16:34 19.04.2022 |
В ближайшие несколько лет венчурные инвесторы перестанут получать «бесплатные деньги» от финансирования криптостартапов на ранних стадиях, поэтому им придется тщательнее отбирать проекты. Об этом заявил лидер мнений Cobie, известный также как Crypto Cobain.
«Венчурные инвесторы, работающие по принципу "стреляй и молись", разорятся, потеряв все. Успешные будут обладать комбинацией высококонцентрированных первичных инвестиций и вторичных с пониманием поворотов рынков», - добавил он.
Основатель криптофонда BlockTower Capital Ари Пол поддержал Cobie. По мнению специалиста, рынок уже год как достиг своих максимумов.
Текущие оценки базируются на прошедших раундах, в которых задействовали небольшую долю токенов проектов. В качестве примера он привел токенсейлы XRP - организаторам никогда не удавалось продать даже 5% «в рынок».
«Все оценки исходят от небольшой группы криптоинсайдеров/венчурных инвесторов, которые надеются выйти. Мало или вовсе нет спроса на покупку принадлежащих им токенов. [...] Мы получаем заоблачные цены. [...] Обменивают эти 5% туда и обратно по более высоким ценам, но остальные 95% фактически не подлежат продаже», - объяснил Пол.
По мнению основателя BlockTower Capital, иное положение дел лишь у небольшой группы проектов. В результате наблюдается ценовая динамика «зомби-стартапов» - цена остается высокой, но без ликвидности.
Он подчеркнул, что ситуацию даже корректно сравнивать с фиктивной торговлей (wash trading), когда искусственно создается ощущение, что актив востребован и растет в цене.
Пол отметил, что XRP-китам понадобились годы, чтобы распродать их пакеты по рыночным ценам.
Вице-президент по исследованиям The Block Ларри Чермак предположил, что предстоящие два года будут «веселыми и динамичными».
«Все новые венчурные фонды с суммарным капиталом свыше $10 млрд соревнуются за стартовые раунды на сумму $50 млн, и ни один из них не покупает токены на вторичном рынке», - пояснил он.
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