Курс доллара 19 апреля продолжает укрепляться к евро и иене

Курс доллара продолжает укрепляться к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы оценивают расхождения в "ястребиной" монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и более "голубиной" Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 EET курс евро к доллару снижается до 1,0799 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,078 доллара, а курс доллара к иене увеличивается до 128,41 иены со 126,97 иены с предыдущего закрытия, находясь на максимумах с 2002 года. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 100,82 пункта.

Поддержку этому росту по-прежнему оказывают ожидания от ФРС, которая, как ожидается, в мае поднимет учётную ставку сразу на две минимальные ступени. Евро и иена, в свою очередь, ослабевают, в то время как ЕЦБ и центробанк Японии продолжают упорно придерживаться мягкой монетарной политики.

"Расхождение в политике между ФРС и центральными банками... Европы и Японии по-прежнему свидетельствуют в пользу укрепления доллара", - прокомментировал агентству Рейтер валютный стратег ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).