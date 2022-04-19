Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 19.04.22
10:36 19.04.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 марта
|57023.5
|21 марта
|57478.6
|22 марта
|52666.2
|23 марта
|60506.2
|24 марта
|52042.4
|25 марта
|45003.4
|28 марта
|53170.6
|29 марта
|44435.0
|30 марта
|43362.9
|31 марта
|42468.0
|1 апреля
|47720.8
|4 апреля
|43083.7
|5 апреля
|53388.9
|6 апреля
|47635.9
|7 апреля
|42247.1
|8 апреля
|50673.5
|11 апреля
|50028.2
|12 апреля
|66427.0
|13 апреля
|57423.2
|14 апреля
|55378.1
|15 апреля
|55526.7
|18 апреля
|56688.5
|19 апреля
|54206.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 19 апреля - 29,2549 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 19 апреля продолжает укрепляться к евро и иене
|Фондовые биржи АТР 19 апреля закрылись разнонаправленно
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 19.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.04.2022
|Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков
Это интересно
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай