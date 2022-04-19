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Стоимость золота 19 апреля коррекционно снижается
08:27 19.04.2022 |
Стоимость золота во вторник утром коррекционно снижается после преодоления отметки в 2 тысячи долларов за тройскую унцию днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,4 доллара, или на 0,47%, до 1977,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,61%, до 25,988 доллара за унцию.
Золото дешевеет в рамках коррекции во вторник утром после того, как днем ранее стоимость драгоценного металла превысила 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта. Такому ралли способствовали опасения по поводу рекордной с 1981 года инфляции в США.
Кроме того, снижению цены на драгметалл способствует ралли на валютном рынке. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 100,96 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для покупки.
В то же время, по мнению аналитика Oanda Холли (Halley), которое приводит газета Wall Street Journal, динамика цен на золото остается конструктивной, вероятно, из-за продолжающейся инфляции и геополитических опасений.
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