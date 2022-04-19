Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс иены к доллару 19 апреля упал до минимума за 20 лет
08:06 19.04.2022 |
Курс доллара во вторник утром резко растет к иене, торгуясь на максимальном уровне с 2002 года на ожиданиях повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET курс доллара к иене увеличивается до 128,09 иены со 126,97 иены с предыдущего закрытия, впервые с мая 2002 года превысив отметку в 128.
Это движение находится в рамках продолжающегося общего укрепления доллара к другим основным мировым валютам. Так, курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0775 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,078 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 100,93 пункта.
"Ожидания повышения учётной ставки ФРС в мае были ключевым фактором укрепления доллара", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jun Rong).
А аналитик Corpay Карл Шамотта (Karl Schamotta) сообщил газете, что считает возможным скачок курса доллара до 130 или 135 иен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков
|Стоимость золота 19 апреля коррекционно снижается
|Фондовые биржи АТР 19 апреля в основном растут
|Курс иены к доллару 19 апреля упал до минимума за 20 лет
|Основные фондовые индексы США 18 апреля показали снижение
|Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 2,77 млрд грн - Минфин
Это интересно
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем