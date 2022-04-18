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Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 2,77 млрд грн - Минфин
Уполномоченные банки выдали за минувшую неделю 735 льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" на 2,77 млрд грн, сообщило Министерство финансов.
"За минувшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 735 кредитов на общую сумму 2,77 млрд грн", - указал Минфин в понедельник на сайте.
С момента старта программы по состоянию на 18 апреля 2022 года банки выдали 36,948 тыс. кредитов на общую сумму 96,3 млрд грн.
Лидерами по выдаче таких кредитов остаются ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзенбанк.
Минфин напомнил, что правительство на период военного положения внесло изменения в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", в том числе для поддержки сельхозпроизводителей и посевной кампании. Предусмотрены существенные упрощения кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от правительства на уровне 80%.
Как сообщалось, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом Украины и правительством в феврале 2020 года для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий. В рамках программы предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.
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