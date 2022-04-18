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Еврокомиссия получила 10 000 комментариев по цифровому евро
17:14 18.04.2022 |
Европейская комиссия получила около 10 000 публичных комментариев касательно цифрового евро. Информация о голосовании размещена на сайте организации.
Процесс стартовал 5 апреля и должен завершиться 14 июня 2022 года. Его цель - получить отзывы о возможном создании и регулировании CBDC.
По данным Finextra, в указанный период также проводятся консультации, призванные помочь политикам рассмотреть следующие вопросы:
* потребности и ожидания пользователей в отношении цифрового евро;
* роль CBDC в розничных платежах и цифровой экономике ЕС;
* применение правил борьбы с отмыванием денег, конфиденциальность, аспекты защиты данных и международных платежей.
Согласно рабочему документу, консультации должны дополнить общественное мнение. В частности, Еврокомиссию интересует позиция отраслевых специалистов, поставщиков платежных услуг и инфраструктуры, разработчиков, мерчантов, союзов потребителей, органов регулирования и надзора и других экспертов.
Инициатива по выпуску цифрового евро возникла в ноябре 2019 года. В октябре 2020 года Европейский центробанк (ЕЦБ) опубликовал всеобъемлющий отчет на эту тему.
Весной 2021 года председатель регулятора Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC через четыре года, если политики одобрят проект.
В июле совет управляющих ЕЦБ решил начать этап исследований CBDC, а в октябре регулятор сформировал консультативную группу по вопросам потенциальной разработки и распространения цифрового евро.
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