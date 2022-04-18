Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.04.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.04
|165.0 (11.0)
|635.0 (11.0; 360)
|13.04
|-
|50.0 (11.0; 359)
|15.04
|-
|985.0 (11.0; 357)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.04
|162203.0 (9.0)
|-
|13.04
|164037.0 (9.0)
|-
|14.04
|166366.0 (9.0)
|-
|15.04
|170156.0 (9.0)
|-
Данные НБУ