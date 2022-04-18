Нацбанк предлагает правительству варианты расширения кредитования бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) в начале апреля обратился в Кабинет министров с очередными наработками, чтобы увеличить кредитование бизнеса: расширить программу портфельных гарантий на крупные сельхозпредприятия и крупные предприятия из стратегических отраслей промышленности, а также увеличить срок кредитования аграриев на посевную с полугода до года.

"И если у бизнеса есть дополнительные предложения - призываем ими делиться с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), будем их передавать в Нацбанк", - сообщила ЕБА на своем сайте по итогам встречи с Нацбанком на этой неделе, в которой участвовала также Американская торговая палата.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников встречи, среди других предложений НБУ правительству - расширение господдержки на кредитные линии, финансовый лизинг, авалированные вексели, а также увеличение портфельных гарантий с 80% до 100% суммы кредиты для "красных" зон, где идут боевые действия.

Руководство НБУ на встрече также сообщило, что в планах банков на второй квартал -кредитование украинских предприятий почти на 66 млрд грн, в том числе в ближайшее время 30 млрд грн на аграрную отрасль, из которых 5,8 млрд грн уже выделено.

Нацбанк уточнил, что четыре крупнейших банка с начала войны продемонстрировали прирост кредитного портфеля в 12,5 млрд грн.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", в правительстве ранее критиковали банковскую систему за нежелание брать на себя риски кредитования, особенно в "красных" зонах, и предлагают решать эту проблему в госбанках установлением специальных kpi. Помимо того в Минэкономики обсуждается идея назначения специального заместителя министра, который бы курировал этот вопрос, и назначения на эту должность экс-главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера.