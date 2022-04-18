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Золото дорожает 18 апреля как актив-убежище
08:12 18.04.2022 |
Золото в понедельник утром дорожает в качестве актива-убежища при высоком инфляционном давлении в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11 долларов, или на 0,56%, до 1985,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,19%, до 26,01 доллара за унцию.
Стоимость золота поддерживается за счет высокой инфляции в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до максимума с 1981 года - до 8,5%. Традиционно драгметалл выступает в качестве хедж-фонда при высоких потребительских ценах.
"Золото дорожает из-за опасений, что повышенная инфляция в США вызовет спрос на актив-убежище", - отметил газете Wall Street Journal аналитик DailyFX Томас Вестуотер (Thomas Westwater). "Однако, хотя инфляция находится на более чем 40-летнем максимуме, ожидания в отношении будущего меняются. Это, вероятно, окажет давление на цены на золото", - добавил эксперт.
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