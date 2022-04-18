Доллар 18 апреля укрепляется к евро и иене в ожидании сигналов о повышении учетной ставки ФРС США

Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании сигналов о повышении базовой ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 EET курс евро к доллару снижается до 1,0792 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 126,64 иены со 126,35 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,36%, до 100,69 пункта.

Американская валюта продолжает получать поддержку за счет того, что инвесторы ожидают сигналы от представителей ФРС США о повышении учетной ставки.

По словам аналитика IG Дзюнъити Исикава (Junichi Ishikawa), которые приводит газета Wall Street Journal, любые комментарии представителей ФРС в поддержку агрессивного ужесточения монетарной политики в попытке контролировать инфляцию могут привести к росту курса доллара.

В четверг на этой неделе ожидается публикация окончательной оценки по инфляции в еврозоне, которая, по мнению аналитиков, ускорилась в годовом выражении в марте до 7,5% с 5,9% месяцем ранее. Более высокая инфляция делает национальную валюту дешевле.