Bitstamp запросила у пользователей сведения о происхождении их криптоактивов

Биткоин-биржа Bitstamp запросила у пользователей дополнительную персональную информацию, сославшись на необходимость выполнения регуляторных требований.

В оказавшемся в распоряжении Cointelegraph письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных и цифровых активов.

Биржа представила примерный список документов, которые могут подтвердить источник средств. Для криптовалют в числе прочего перечень включает электронные письма о вводе/выводе, скриншоты кошельков, выписки по кредитным картам, счета и контракты с оплатой в цифровых активах.

Компания теперь требует предоставить данные о гражданстве, месте рождения, налоговом резидентстве. Также Bitstamp запросила от пользователей информацию о годовом доходе, собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе и прогнозируемый депозит на год.

«Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить аккаунт, так как некоторая информация устарела. В качестве благодарности мы наградим вас бонусом в размере $25 после того, как вы выполните требования», - цитирует издание сообщение биржи.

Согласно сообщению в Reddit, Bitstamp закрыла вывод средств для пользователей из ЕС, не подтвердивших происхождение депозитов.

Данные: Reddit.

В ветке человек, представившийся работником Bitstamp, ответил:

«Мы понимаем, что просим многого и это большое неудобство. Однако, пожалуйста, поймите, что мы ДОЛЖНЫ удовлетворять требования наших регулирующих органов, если хотим продолжать оказывать вам услуги».

Напомним, в январе 2021 года биржа ввела дополнительные KYC-процедуры для клиентов из Нидерландов, желающих вывести средства на сторонние кошельки. Это было связано со вступлением в силу в стране новых правил по борьбе с отмыванием денег в соответствии со стандартами ЕС и нормами FATF.



