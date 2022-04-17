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«Чистая» продажа валюты Нацбанком с 11 по 15 апреля выросла почти в 1,5 раза
11:34 17.04.2022 |
Национальный банк Украины на неделе с 11 по 15 апреля вновь больше продал валюты, чем купил: долларов - на $348,7 млн, евро - на EUR88 млн, это почти в полтора раза больше, чем неделей ранее, когда "чистая" продажа составила $211 млн и EUR84,9 млн.
Согласно информации НБУ на его сайте, за эту неделю он купил всего $1 млн и EUR5 млн, в тоже время их продажа составила $349,7 млн и EUR93 млн.
Как сообщалось, в первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны "чистая" покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и EUR20 млн, так как запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.
Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, тогда как объемы ее продажи - увеличиваться, в результате во второй половине марта "чистая продажа" составляла $540-620 млн в неделю, однако в первую неделю апреля она упала почти до $300 млн.
Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 779,8 млрд и EUR85,2 млн, а продал $4 млрд 851,6 млн и EUR1 млрд 175,6 млн, в том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 122,9 млн и EUR85,2 млн, а продажа $2 млрд 81,4 млн и EUR1 млрд 175,6 млн.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно данным НБУ, составили $28,11 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта. К середине апреля, как указали в Нацбанке, они снизились до $27,4 млрд.
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