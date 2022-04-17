НБУ сократил частоту тендеров по годичному рефинансированию с ежедневных до еженедельных

Национальный банк Украины (НБУ) будет проводить тендеры по рефинансированию на срок до года один раз в неделю – каждую пятницу вместо каждого дня, как это было ранее, сообщила пресс-служба регулятора.

"Если в первые дни войны спрос со стороны банков на поддержку ликвидности был значительным, то сейчас они, наоборот, досрочно возвращают привлеченные кредиты рефинансирования. Учитывая это, Нацбанк решил снизить частоту проведения тендеров по предоставлению рефинансирования сроком до 1 года", – процитировала пресс-служба замглавы НБУ Юрия Гелетия.

Уточняется, что в случае необходимости Национальный банк может объявлять тендеры по предоставлению кредитов рефинансирования и в другие дни недели.

НБУ отметил, что банковская система хорошо прошла "краш-тест" и остается стабильной.

С начала войны ликвидность банковской системы выросла более чем на 50 млрд грн и сейчас превышает 200 млрд грн, говорится в сообщении.

"Такой объем ликвидности позволяет банкам активно поддерживать операции своих клиентов в пределах имеющихся средств и предоставлять кредитную поддержку, важную для восстановления экономики", – отмечает регулятор.

Как сообщалось, НБУ в день начала Россией войны против Украины 24 февраля заявил об осуществлении бланкового рефинансирования банков для поддержания ликвидности сроком до года с возможностью пролонгации еще на один год, тогда как ранее их срок был ограничен 28 днями. Хотя в последние недели такие кредиты банки привлекают под залог пула активов.

Ставка по ним составляет 11% годовых, тогда как депозитные сертификаты размещаются под 9% годовых.

Всего с начала войны Нацбанк предоставил поддержку ликвидности сроком на год на общую сумму свыше 70 млрд грн, однако последние недели объемы невысоки, в частности, на позапрошлой они упали до 0,7 млрд грн.