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Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны
Совет Национального банка Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны, в частности разрешил НБУ оказывать поддержку правительству путем покупки бумаг на первичном рынке, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
"Для обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии и бесперебойного функционирования системы госфинансов в условиях военного положения НБУ может оказывать поддержку госбюджету путем покупки ценных бумаг правительства Украины на первичном рынке (временная институциональная возможность чего исходит из законодательства о военном положении)", – указано в сообщении.
Указывается, что целесообразность и объемы операций по финансированию госбюджета будут определяться отдельными решениями Нацбанка, учитывая ситуацию на финансовых рынках и государственных финансах, в частности возможность наполнения государственного бюджета из других источников.
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