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В Банке Канады усомнились в необходимости международной координации при запуске CBDC
17:24 15.04.2022 |
Достижение консенсуса с другими центробанками по внедрению CBDC не является приоритетом для Банка Канады (BOC). Об этом заявил директор по исследованиям финансовых технологий Динеш Шах в интервью The Block.
В январе 2020 года регулятор совместно с BIS и пятью центральными банками сформировал рабочую группу по оценке сценариев использования национальной цифровой валюты в своих юрисдикциях.
В октябре управляющий BOC Тифф Маклем заявил, что страны должны придерживаться скоординированного подхода в разработке CBDC.
Однако Шах считает, что развертывание цифровых валют не требует координации из-за различия платежных систем. По его мнению, международная рабочая группа в основном существует для объединения исследований.
«Даже если нет консенсуса, этот открытый обмен идеями очень ценен», - отметил он.
По словам Шаха, изучение темы CBDC в BOC началось примерно в 2010 году. Интерес центробанка был вызван не появлением криптовалют, а тенденцией спроса на наличные.
«Как и во многих других странах, наблюдается устойчивое снижение повседневного использования наличных денег, хотя их количество в экономике увеличивается», - пояснил он.
Чиновник подчеркнул, что центробанк пока не принял официальное решение о запуске CBDC.
Исследования находятся на ранней стадии, поэтому неизвестно, будет ли использоваться для цифровой валюты технология блокчейн, лежащая в основе большинства криптоактивов.
«Но она все еще в нашем списке потенциальных возможностей», - добавил Шах.
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