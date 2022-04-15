В Банке Канады усомнились в необходимости международной координации при запуске CBDC

Достижение консенсуса с другими центробанками по внедрению CBDC не является приоритетом для Банка Канады (BOC). Об этом заявил директор по исследованиям финансовых технологий Динеш Шах в интервью The Block.

В январе 2020 года регулятор совместно с BIS и пятью центральными банками сформировал рабочую группу по оценке сценариев использования национальной цифровой валюты в своих юрисдикциях.

В октябре управляющий BOC Тифф Маклем заявил, что страны должны придерживаться скоординированного подхода в разработке CBDC.

Однако Шах считает, что развертывание цифровых валют не требует координации из-за различия платежных систем. По его мнению, международная рабочая группа в основном существует для объединения исследований.

«Даже если нет консенсуса, этот открытый обмен идеями очень ценен», - отметил он.

По словам Шаха, изучение темы CBDC в BOC началось примерно в 2010 году. Интерес центробанка был вызван не появлением криптовалют, а тенденцией спроса на наличные.

«Как и во многих других странах, наблюдается устойчивое снижение повседневного использования наличных денег, хотя их количество в экономике увеличивается», - пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что центробанк пока не принял официальное решение о запуске CBDC.

Исследования находятся на ранней стадии, поэтому неизвестно, будет ли использоваться для цифровой валюты технология блокчейн, лежащая в основе большинства криптоактивов.

«Но она все еще в нашем списке потенциальных возможностей», - добавил Шах.



