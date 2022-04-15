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НБУ рекомендует банкам предлагать реструктуризацию кредитов или кредитные каникулы для заемщиков
17:16 15.04.2022 |
Национальный банк в связи с существенным ухудшением финансового состояния заемщиков, потерявших работу в период войны, рекомендует финансовым учреждениям активнее предлагать своим клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.
Об этом говорится в открытом письме Национального банка, адресованном банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям, передают Українські Новини.
Такие шаги со стороны финансовых учреждений позволят гражданам, которые сейчас оказались в затруднительном положении, временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда это будет возможно.
В то же время, Национальный банк напоминает банкам, другим финансовым учреждениям и коллекторским компаниям о необходимости соблюдать правила при обслуживании потребительских кредитов.
В период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель по договору о потребительском кредите не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту.
В случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору.
Неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку исполнения по такому договору, подлежат списанию.
Запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.
Во время действия кредитных каникул не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами.
Такое начисление правомерно со стороны кредитора.
Необходимо соблюдать законодательно установленные требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению).
Следствием несоблюдения таких требований может быть применение соответствующих мер воздействия со стороны регулятора.
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