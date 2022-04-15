MasterCard выпустила первую криптовалютную карту

Платёжная система MasterCard и криптовалютная платформа Nexo запустили криптовалютную карту. Речь идёт о карте под названием Nexo Card, которая позволяет проводить платежи, не обменивая криптовалютные активы пользователя. Вместо этого цифровые деньги пользователя служат в качестве залога для Naxo, которая предоставляет беспроцентную кредитную линию и через неё обеспечивает платёж.

При каждой покупке по карте Nexo Card пользователи смогут получать до 2 % кэшбэка в биткоинах или токенах Nexo по курсу на момент проведения транзакции. Также известно, что криптовалютная карта может быть выпущена в виртуальном или физическом виде. Она совместима с платёжными системами Apple Pay и Google Pay. Проект по запуску криптовалютной карты MasterCard и Nexo реализовывали совместно с оператором корпоративных электронных платежей DiPocket.

Отметим, что платёжная система MasterCard уже давно интересуется цифровыми валютами. Ещё в 2018 году MasterCard получила патент на проведение транзакций в криптовалютах с помощью банковских карт. «Использование традиционных платёжных сетей и технологий платёжных систем в сочетании с валютами на основе блокчейна может дать потребителям и продавцам преимущества децентрализованности блокчейна», - заявил тогда представитель компании.