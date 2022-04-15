Объем наличных в обращении в Украине в I кв. вырос на 9,2% - НБУ

Объем наличных в обращении за январь-март 2022 года вырос на 9,25%, или на 57,4 млрд грн – до 685 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2021 года этот показатель уменьшился на 0,8%, или 4,7 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные в Telegram в пятницу.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2022 года в наличном обращении страны находилось 3,1 млрд банкнот на сумму 679,8 млрд грн и 14,1 млрд монет на 5,09 млрд грн.

В том числе купюр номиналом 1 грн – 401,8 млн шт. (13,1%), 2 грн – 159 млн шт. (5,2%), 5 грн – 168,5 млн шт. (5,5%), 10 грн – 121,8 млн шт. (4%), 20 грн – 158,1 млн шт. (5,2%), 50 грн – 154,4 млн шт. (5%), 100 грн – 278,9 млн шт. (9,1%), 200 грн – 767,3 млн шт. (25%), 500 грн – 743,3 млн шт. (24,2%), 1000 грн – 113,1 млн шт. (3,7%).

В обращении также находились монеты номиналом 10 коп. – 4 млрд шт. (28,5%), 50 коп. – 1,306 млрд шт. (9,3%), "золотые" 1 грн – 441,2 млн шт. (3,1%) и "серебряные" 1 грн – 419 млн шт (3%), 2 грн – 400 млн шт. (2,9%), 5 грн – 143,8 млн шт. (1%), 10 грн – 112,2 млн шт. (0,8%).

Кроме того, в обращении есть монеты, которые перестали быть средством оплаты, в частности 1 коп. – 2,432 млрд шт. (17,3%), 2 коп. – 1,394 млрд шт. (9,9%), 5 коп. – 1,838 млрд шт. (13,1%), 25 коп. – 1,57 млрд шт. (11,1%).

НБУ отметил, что если в начале войны чувствовался значительный спрос наличку, то во второй половине марта началось изъятию налички из обращения. Указывается, что за март наличные гривни в обращении выросли на 2,8%, или на 18,7 млрд грн.

Уточняется, что по состоянию на начало апреля на одного украинца приходилась 74 банкнот и 166 разменных монет, являющихся средством платежа.