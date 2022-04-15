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Доллар продолжает расти к иене 15 апреля, торгуясь на максимуме за 20 лет
09:14 15.04.2022 |
Курс доллара к иене растет, торгуясь выше максимума за 20 лет - 126 иен за доллар, чему способствовали сильные различия в монетарной политике Банка Японии и ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 EET курс доллара к иене увеличивается до 126,47 иены со 125,86 иены с предыдущего закрытия. В среду курс поднялся выше 126 иен за доллара, что стало максимумом с 2002 года. Курс евро к доллару снижается до 1,0807 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0827 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 100,53 пункта.
Японская иена в пятницу утром дешевеет к доллару, торгуясь у двадцатилетнего минимума на фоне увеличения разрыва между монетарной политикой Федеральной резервной системы США и Банком Японии. ФРС начала ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы обуздать растущую инфляцию, в то время как Банк Японии продолжил смягчение денежно-кредитной политики.
"Большинство азиатских валют ослабевают по отношению к доллару на фоне продолжающегося укрепления доллара после того, как представитель ФРС Кливленда Лоретта Местер подчеркнула, что для ФРС важно удерживать инфляцию на уровне 2%", - отметил газете Wall Street Jouranl главный экономист AmBank Research Энтони Дасс (Anthony Dass). При этом в США в марте рост цен в годовом выражении составил 8,5% - максимум с 1981 года.
На очередной пресс-конференции в пятницу министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что "резкие изменения - это огромная проблема, правительство будет напряженно следить за изменениями валютных курсов".
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