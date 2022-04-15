Золото дешевеет 15 апреля под давлением растущего доллара

Цена на золото в пятницу утром снижается под давлением растущего доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,2 доллара, или на 0,61%, до 1972,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,02%, до 25,855 доллара за унцию.

В пятницу утром стоимость драгоценного металла уменьшается на фоне роста курса доллара, индекс которого (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 100,53 пункта. Такому ралли американской валюты способствует "ястребиная" монетарная политика Федеральной резервной системы США.

"Понятно, что у золота есть встречные ветры от доллара и доходности гособлигаций США", - сказал газете Wall Street Journal главный исполнительный директор Metals Daily Росс Норман (Ross Norman).