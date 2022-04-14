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Банки выдали аграриям более 5 миллиардов льготных кредитов
18:03 14.04.2022 |
По состоянию на 13 апреля банки прокредитовали более 2 тысяч сельхозпроизводителей на сумму более 5,4 милиларда гривень.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
"По состоянию на 13 апреля банки выдали кредитов 2080 с/х товаропроизводителям на 5,434 млрд грн, основная сумма из которых была привлечена по программе портфельных гарантий 80% - 4,413 млрд грн", - говорится в сообщении.
Больше всего кредитов получили аграрии Кировоградской (1,8 млрд грн), Винницкой (0,94 млрд грн), Днепропетровской (0,74 млрд грн), Одесской (0,55 млрд грн) и Львовской (0,35 млрд грн) ) областей.
"Фактически за неделю было выдано кредитов на более 3,5 млрд грн для более тысячи аграриев. Банки взяли довольно быстрые темпы, чтобы покрыть потребности наших с/х товаропроизводителей, которые сейчас проходят посевную кампанию. На сегодняшний день аграрные кредиты могут выдавать 22 банка, и цель государства - нарастить кредитование аграрной отрасли до 40 млрд грн, то есть еще почти в 8 раз.
Украина понимает свою определяющую роль как гаранта продовольственной безопасности мира, так что мы должны собрать урожай, чтобы прокормить себя, а также не допустить дефицита продовольствия и голода в мире", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
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