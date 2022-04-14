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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 20%

15:18 14.04.2022 |

Финансы

 

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Подорожание товаров и услуг будут предопределять, в частности:

  • нарушение производственных процессов;
  • логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерное распределенное предложение по отдельным регионам;
  • эффекты переноса девальвации обменного курса гривны, которая произошла накануне войны;
  • высокую стоимость энергоносителей в мире, что будет давить на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

    • В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Среди них:

  • временная фиксация обменного курса гривны, что будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;
  • снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта;
  • фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;
  • административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

    • Дополнительное сдерживающее влияние окажет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отметили в НБУ.

    Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.
    По материалам: РБК-Украина
     

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