Доминированию доллара в мировой торговле ничто не угрожает, - глава Минфина США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, пройдет "долгое время", прежде чем доллар США будет заменен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике. При этом она выразила сомнение, что это произойдет "вообще когда-либо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доминирование доллара как средства обмена в основном обусловлено силой экономики США, финансовой системы и доверием к финансовым рынкам США, заявила Йеллен на мероприятии, организованном аналитическим центром Атлантического совета.

Отметим, ранее первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат, заявила, что она ждет небольшое ослабление доминирующей роли доллара из-за санкций против России. Она сказала, что война также будет стимулировать внедрение цифровых финансов, от криптовалют до стейблкоинов и цифровых валют центральных банков.