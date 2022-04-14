Стоимость золота 14 апреля откатывается назад после пятидневного роста

Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается после роста в течение предыдущих пяти дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,4 доллара, или на 0,52%, до 1974,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,2%, до 25,98 доллара за унцию.

Драгоценный металл немного откатывается назад в стоимости, что обусловлено коррекцией после роста в течение предыдущих пяти торговых сессий. Золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности.

По словам аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), стоимость драгоценного металла, вероятно, будет поддерживаться спросом на такие активы.