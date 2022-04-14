Финансовые новости
- |
- 14.04.22
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость золота 14 апреля откатывается назад после пятидневного роста
08:56 14.04.2022 |
Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается после роста в течение предыдущих пяти дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,4 доллара, или на 0,52%, до 1974,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,2%, до 25,98 доллара за унцию.
Драгоценный металл немного откатывается назад в стоимости, что обусловлено коррекцией после роста в течение предыдущих пяти торговых сессий. Золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности.
По словам аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), стоимость драгоценного металла, вероятно, будет поддерживаться спросом на такие активы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере «Москва». Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами
ТОП-НОВОСТИ
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
|ФСБ планировало вывезти Медведука через Приднестровье в Москву – Баканов
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доминированию доллара в мировой торговле ничто не угрожает, - глава Минфина США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 14.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.04.2022
|Стоимость золота 14 апреля откатывается назад после пятидневного роста
|Курс евро растет к доллару 14 апреля в преддверии итогов заседания ЕЦБ
Это интересно
|Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter
|По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России