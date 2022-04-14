Курс евро растет к доллару 14 апреля в преддверии итогов заседания ЕЦБ

Курс евро в четверг утром поднимается по отношению к доллару в ожидании решения по монетарной политики Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 EET курс евро к доллару растет до 1,0913 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0885 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 125,28 иены со 125,66 иены с закрытия среды. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) уменьшается на 0,23%, до 99,64 пункта.

В четверг валютные трейдеры ожидают публикации результатов заседания ЕЦБ в надежде получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики. Некоторые аналитики полагают, что регулятор может поднять учетную ставку вслед за Федрезервом США, что укрепит курс национальной валюты.

Кроме того, европейская валюта поддерживается за счет появления аппетита к риску со стороны инвесторов на фоне ожиданий снижения инфляционного давления в США.