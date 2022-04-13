Чистые международные резервы Украины в марте остались неизменными

Чистые международные резервы Украины по итогам марта составили $17,558 млрд по сравнению с $17,554 млрд месяцем ранее, говорится в информации на сайте Нацбанка.

Согласно ей, в феврале они снизились на 7,5%, а в целом за первый квартал этого года - на 15,5%, или на $3,21 млрд.

НБУ указал, что валовые международные резервы на конец марта были равны $28,109 млрд, увеличившись за месяц на 2%, или $557 млн.

В то же время с начала года они сократились на 9,2%, или на $2,832 млрд.

Как сообщалось, в минувшем году чистые международные резервы Украины увеличились на 14,6%, или на $2,653 млрд, тогда как валовые - на 6,2%, или на $1,808 млрд.

