Финансовые новости
- |
- 13.04.22
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чистые международные резервы Украины в марте остались неизменными
Чистые международные резервы Украины по итогам марта составили $17,558 млрд по сравнению с $17,554 млрд месяцем ранее, говорится в информации на сайте Нацбанка.
Согласно ей, в феврале они снизились на 7,5%, а в целом за первый квартал этого года - на 15,5%, или на $3,21 млрд.
НБУ указал, что валовые международные резервы на конец марта были равны $28,109 млрд, увеличившись за месяц на 2%, или $557 млн.
В то же время с начала года они сократились на 9,2%, или на $2,832 млрд.
Как сообщалось, в минувшем году чистые международные резервы Украины увеличились на 14,6%, или на $2,653 млрд, тогда как валовые - на 6,2%, или на $1,808 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чистые международные резервы Украины в марте остались неизменными
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,6%, а база сократилась на 7,3% – НБУ
|Фондовые биржи АТР 13 апреля в основном выросли на неоднозначном внешнем фоне
|Курс доллара 13 марта вырос к иене до максимума с мая 2002 года
|Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на $134 млн
|Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»
Это интересно
|Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter
|По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России