Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,6%, а база сократилась на 7,3% – НБУ

Денежная масса в Украине (агрегат M3) в марте увеличилась на 2,6% – до 2 трлн 83,2 млрд грн после снижения на 0,8% в феврале, когда Россия 24 февраля развязала войну, сообщил Национальный банк Украины.

Согласно его данным, депозиты за минувший месяц выросли на 3,6% после спада на 4,6% месяцем ранее, произошло это за счет скачка гривневых депозитов сразу на 7,5% – до 987,4 млрд грн после снижения на 4,6% в феврале, тогда как депозиты в валюте, сократившиеся на 5,4% в феврале, в марте уменьшились еще на 3,9% – до 457,9 млрд грн.

НБУ указывает, что денежная база (резервные средства) в марте упала на 7,3% – до 733,0 млрд грн после скачка на 14,1% в феврале.

При этом денежные средства в обращении вне банков (M0) за минувший месяц увеличились всего на 0,2% – до 635,9 млрд грн после роста на 8,8% в феврале, тогда как резервные деньги банков сократились на 37,8% – до 97,1 млрд грн после скачка на 42,8% в феврале.

Банки за минувший месяц нарастили вложения в депозитные сертификаты с 67,6 млрд грн до 141,8 млрд грн и наличные в кассах – с 31,6 млрд грн до 49,1 млрд грн, выведя оба показателя на уровень выше, чем на конец января.

Объем кредитов в марте уменьшился на 0,3% – до 1 трлн 31 млрд грн после снижения на 2% в феврале, при этом темпы снижения в минувшем месяце были одинаковыми как для гривневых (761,1 млрд грн), так и для валютных кредитов (269,9 млрд грн), одной из причин чего является фиксация курса. В феврале ситуация была другой: если гривневые кредиты увеличились на 2,1%, то валютные упали на 12%.

В целом за первый квартал этого года денежная масса в Украине увеличилась на 0,6%, база – на 10,6%, наличные вне банков – на 9,4%.

Депозиты в гривне за январь-март сократились на 2,7%, в валюте – на 3,4%, тогда как гривневые кредиты выросли на 3,2%, а валютные упали на 7,4%.

Как сообщалось, денежная масса в Украине за 2021 год увеличилась на 12%, база – на 11,2%, наличные вне банков – на 12,5%.

Депозитный портфель банков в минувшем году вырос на 11,9% за счет скачка в гривне на 21,4%, тогда как в инвалюте он сократился на 4,1%. Кредитный портфель банков за 2021 год увеличился на 9% за счет роста гривневых займов на 23,7% при сокращении валютных на 16,2%.