Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на $134 млн

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за 4-8 апреля составил $134 млн. Это стало вторым по объему недельным снижением показателя, отметили аналитики CoinShares.

Основная доля оттока пришлась на биткоин-продукты - $132 млн. Приток в медвежьи стратегии достиг $2 млн, что стало рекордной суммой за время наблюдений.

Вложения в фонды на базе Ethereum за неделю сократились на $15,3 млн, а с начала года отток достиг $126 млн.

Эксперты предположили, что рост цен криптовалют на прошедшей неделе побудил инвесторов зафиксировать прибыль.

На этом фоне потоки инвестиций в фонды на базе альткоинов или нескольких активов оказались практически сбалансированными - «минус» $6 млн и «плюс» $5 млн.

Объем торгов криптовалютными инвестпродуктами за период составил $2,5 млрд, что ниже среднего показателя с начала года в $2,9 млрд.



