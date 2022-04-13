Финансовые новости
- |
- 13.04.22
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на $134 млн
13:08 13.04.2022 |
Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за 4-8 апреля составил $134 млн. Это стало вторым по объему недельным снижением показателя, отметили аналитики CoinShares.
Основная доля оттока пришлась на биткоин-продукты - $132 млн. Приток в медвежьи стратегии достиг $2 млн, что стало рекордной суммой за время наблюдений.
Вложения в фонды на базе Ethereum за неделю сократились на $15,3 млн, а с начала года отток достиг $126 млн.
Эксперты предположили, что рост цен криптовалют на прошедшей неделе побудил инвесторов зафиксировать прибыль.
На этом фоне потоки инвестиций в фонды на базе альткоинов или нескольких активов оказались практически сбалансированными - «минус» $6 млн и «плюс» $5 млн.
Объем торгов криптовалютными инвестпродуктами за период составил $2,5 млрд, что ниже среднего показателя с начала года в $2,9 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 13 апреля в основном выросли на неоднозначном внешнем фоне
|Курс доллара 13 марта вырос к иене до максимума с мая 2002 года
|Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на $134 млн
|Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»
|Зарубежные интернет-магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.04.22
Это интересно
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны