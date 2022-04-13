Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.04.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|08.04
|-
|685.0 (11.0; 357)
|11.04
|-
|25.0 (11.0; 361)
|12.04
|165.0 (11.0)
|635.0 (11.0; 360)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|08.04
|167579.0 (9.0)
|-
|11.04
|155002.0 (9.0)
|-
|12.04
|162203.0 (9.0)
|-
Данные НБУ